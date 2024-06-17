صور| لليوم الثاني.. إقبال كبير من مواطني الوادي الجديد على المجازر لذبح الأضاحي

شهدت مجازر ونقاط الذبيح الحكومية في الوادي الجديد اليوم الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين في ثاني أيام العيد لذبح الأضاحي الخاصة بهم بعد قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الخاص بفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين جوال أيام العيد.

من جانبها أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد فتح المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع توفير الإشراف البيطري والكشف الطبي للأضاحي.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 200 رأس أضاحي بالمجازر ونقاط الذبيح على مستوى مراكز المحافظة في أول أيام العيد، مع استمرار العمل خلال باقي الأيام.

وحذرت محافظة الوادي الجديد من ذبح أضاحي العيد في الشوارع وأمام المنازل وداخل الأحياء السكنية وإلقاء المخلفات والدماء في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن جهاز شئون البيئة بالمحافظة شكل لجانًا للمرور خلال أيام العيد للتأكد من التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، لافتًا إلى أن الجهاز سيحرر محاضر للمخالفين.

وكانت قد أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الخميس الماضي، فتح 12 مجزرًا ونقطة ذبيح بالمجان أمام المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى مبارك، وذلك لتجنب الذبح في الشوارع وأمام المنازل، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع الميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وقال الدكتور عصام الكومى، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تقرر فتح مجزرين بمركز الخارجة وهما مجزر المنيرة ومجزر بولاق، كما تقرر فتح 6 مجازر بمركز الداخلة وهم مجزر المعصرة، ومجزر الراشدة، ومجزر الجديدة، ومجزر القصر، ومجزر عزب القصر، ونقطة ذبيح غرب الموهوب.

وفي مركز الفرافرة سيتم فتح مجزر الفرافرة ومجزر الكفاح، وفي مركز بلاط نقطة ذبيح بلاط ونقطة ذبيح بقرية "تنيدة"، وفي مركز باريس سيتم فتح مجزر باريس.

وأضاف الكومي، أن محافظ الوادي الجديد، قرر حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، مشيرًا إلى أنه في حال الموافقة على إقامتها، يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء الماسورة، بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقبال مواطني الوادي الجديد لذبح الأضاخي لليوم الثاني (1)

اقبال مواطني الوادي الجديد لذبح الأضاخي لليوم الثاني (2)

اقبال مواطني الوادي الجديد لذبح الأضاخي لليوم الثاني (3)

اقبال مواطني الوادي الجديد لذبح الأضاخي لليوم الثاني (4)

اقبال مواطني الوادي الجديد لذبح الأضاخي لليوم الثاني (5)