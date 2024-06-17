وفاة 3 أشخاص من القليوبية أثناء أداء فريضة الحج

حالة من الحزن سيطرت على 3 مدن في محافظة القليوبية وهي بنها طوخ وكفر شكر بعد وفاة 3 من أبنائها خلال أداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، مؤكدين أن وفاتهم في الأراضي المقدسة يدل على حسن الخاتمة راجين الله عز وجل أن يلحقهم بهم على خير.

في قرية المجالات التابعة لمدينة طوخ توفي المستشار عادل عبد المحسن الديب رئيس محكمة استئناف القاهرة، عقب نزوله من جبل عرفات والتوجه المزدلفة إلى مني لرمي جمرات العقبة الكبرى وأثناء ذلك فاضت روحه الى بارئها.

قال أيمن عبد المحسن الديب عمدة قرية الرجالات وشقيق المتوفي، إن شقيقه سافر إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لتأدية مناسك الحج هذا العام بفرحة كبيرة لأول مرة وسافر قبل ذلك لأداء العمرة لافتاً أنه تمت مراسم الدفنه في الأراضي الحجازية.

وأضاف أنه كان على تواصل مع الأسرة لحد وقوفه على عرفات ولكن علمنا بوفاته وعزائنا أنه توفي في أثناء رمى الجمرات العقبة الكبرى وفي خير بقاع الأرض، مرددا الحمد لله على حسن الخاتمة.

وفي مدينة كفر شكر أصدرت الإدارة الصحية بالمدينة نعيًا في وفاة والد إحدى طبيبات الإدارة والذي لقي ربه حاجا في الأراضي المقدسة.

ونشرت الإدارة برئاسة الدكتور بكري سعيد نعيا للراحل جاء فيه (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم الدكتور بكرى سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر وجميع العاملين بديوان الإدارة بأحر التعازي والمواساة للدكتورة رحاب مسؤل تثقيف الأسنان بالإدارة لوفاة والدها في الأراضي المقدسة أثناء أداء فريضة الحج داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.



فيما نعت إدارة معهد فتيات بنها النموذجى الأزهرى، الحاجة مرفت الدسوقى الزائرة الصحية بالمعهد والتي وافتها المنية بالأراضي المقدسة بعد أدائها فريضة الحج.

ودفنت في الأراضي السعودية بعد أدائها فريضة الحج لهذا العام داعين الله أن يتغمدها الله بواسع رحمته حيث رحلت في أيام مباركة في إشارة إلي حسن الخاتمة.