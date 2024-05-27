بعد قرار العدل الدولية إسرائيل تتحدى العالم| «محرقة الخيام » سلسلة جديدة من مجازر الاحتلال على رفح.. استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة العشرات في المخيمات

"محرقة الخيام" مجزرة قاسية جديدة ضمن سلاسل الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومدينة رفح، بعد أقل من 48 ساعة من قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية بإلزام الاحتلال بوقف عملياته فورًا في مدينة رفح، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الإبادة والمجازر التي يحدثها الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر.

تحدي دولي

وفي تحدى جديد للقرارات الدولية أجرى الاحتلال قصف عنيف على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الماضية، في منطقة تل السلطان، باستخدام بالقنابل الحارقة مما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين، وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قامت بنقل عددا كبيرا من الشهداء والإصابات بعد استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة عشرات بجروح في مجزرة جديدة نجمت عن قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غربي رفح الفلسطينية الليلة.

كما صرح نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن المجزرة الاسرائيلية فاقت كل التوقعات، مطالبًا بتدخل فوري لوقف هذه الجرائم، وأن المجزرة هي تحد واضح لقرارات المحكمة الدولية.

وأوضح محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن رئيس وزراء الاحتلال يبحث عن أي مبررات لاستمرار مجازره، مشيرًا إلى أن قطاع غزة هو أكثر المناطق المكتظة في العالم، ونزوح الفلسطينيين إلى رفح وتهجيرهم جعلها أكثر استهدافًا من قبل منظومة الاحتلال.

وأشار إلى أن "رفح" هي الورقة الأخيرة بالنسبة لنتنياهو، ويعمل منذ بداية الاعتداء حتى الآن على التهديد باجتياح رفح واستمرار تهجير الفلسطينيين من رفح إلى مصر أو دول عربية أو دول أوروبية.

محارق ومجازر متعمدة

من جهته أكد المكتب الإعلامي لحكومة غزة أن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد إيقاع أكبر قدر من الشهداء الفلسطينيين المدنيين، والذين هربوا من نار الحرب والقتل إلى رفح، وأن الخيام الذي قام بقصفها في مدينة رفح هي نفسها التي قال إنها ىمنة ودعى المدنيين الفلسطينيين إلى النزوح إليها.

وأضاف أن المجزرة المروعة تُقدم رسالة واضحة من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى كل المحاكم الدولية وإلى كل الانسانية، مفادها أن المحرقة ضد الفلسطينيين المدنيين مستمرة، وأن المجازر ضد النازحين والأطفال لن تتوقف.

ودعا العالم إلى إدانة الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال، محملا الدول استمرار حرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين في فلسطين.

36 ألف شهيد و85 ألف مصاب

من جهته أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إحصائيات حول أعداد الشهداء والمصابين منذ 7 اكتوبر 2023 إلى 22 مايو الماضي، تُظهر أن عدد الشهداء وصل إلى 36 ألف و161 شهيد منذ أحداث 7 اكتوبر، فيما وصل عدد الجرحي إلى 84 ألف و802 ، كما نزح أكثر من 200 ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى مناطق متفرقة .