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الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

إنفوجراف.. "aiBANK" يحقق 475 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول من 2024

بنك الاستثمار العربي
بنك الاستثمار العربي aiBANK
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حقق بنك الاستثمار العربي aiBANK صافي ربح بقيمة 475 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، بنسبة نمو 172%، فيما سجلت الأرباح التغيلية 1.3 مليار جنيه بزيادة 77% على أساس سنوي.

وأظهر ملخص نتائج أعمال البنك، تحقيقه صافي دخل من العائد يبلغ 890 مليون جنيه بنهاية مارس 2024، بنسبة نمو 67%.

فيما سجل إجمالي ودائع العملاء 58.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 14%، فيما بلغ إجمالي الأصول 67.7 مليار جنيه بنسبة نمو 10%.
وسجلت حقوق الملكية نموًا بنسة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، فيما وصلت معدلات كفاية رأس المال إلى 16.73%.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء إلى 25.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بنمو 10%، حيث بلغ قروض الأفراد 8.5 مليار جنيه بزيادة 13%، وسجلت قروض الشركات 16.6 مليار جنيه بنسبة نمو 9%.
ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي ببنك الاستثمار العربي إلى 91 ماكينة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

بنك الاستثمار العربي أرباح بنك الاستثمار العربي aiBANK نتائج أعمال aiBANK