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الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفنون الشعبية تشارك في مهرجان الطبول الدولي

الفرقة القومية للفنون
الفرقة القومية للفنون الشعبية
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شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في فعاليات الدورة الحادية عشر للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، بسور القاهرة الفاطيمية الشمالي بباب النصر.

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة ايناس عبدالعزيز، والفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، مجموعة من التابلوهات الاستعراضية وأغاني التراث والفلكلور الشعبي، وسط حضور جماهيري كبير على رأسهم الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمحاسب عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ولفيف من الجاليات العربية والأجنبية.

هذا إلى جانب مشاركة خاصة لفنانو السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طة، والذين قدموا مجموعة من الفقرات الاستعراضية والترفيهية لضيوف المهرجان.

وقد انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشر لمهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس مؤسس ورئيس المهرجان، مساء أمس الأحد، وتستمر حتى 1 يونيو المقبل، بسور القاهرة الفاطيمية الشمالي بباب النصر.

وتشارك في فعاليات المهرجان أكثر من 43 فرقة من 30 دولة من أنحاء العالم.

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