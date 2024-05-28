إصابة 7 أشخاص بينهم فرد من الحماية المدينة جراء حريق مخزن ملابس بالمنصورة

أصيب 7 أشخاص بينهم فرد من قوات الحماية المدينة بالدقهلية بالاختناق وصعق كهربائي في حريق هائل شب في مخزن ملابس رياضية وبلاستيك بالدور الثالث في عقار مكون من 6 طوابق بشارع صيام المتفرع من شارع بنك مصر بمدينة المنصورة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المبنى والمباني المجاورة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصي.



وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل مخزن ملابس رياضية وبلاستيك في منزل مكون من ٦ طوابق بشارع صيام المتفرع من شارع بنك مصر بالمنصورة.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس رياضية وبلاستيك في شقه في الدور الثالث بعقار مكون من 6 طوابق وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المباني.

فيما أسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 7 أشخاص بينهم فرد من قوات الحماية المدنية باختناقات وصعق كهربائي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.