جوتيريش: لا مكان آمن في غزة ويجب وضع حد للفظائع

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقال جوتيريش، يوم الإثنين، إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

وأضاف جوتيريش في منشور على منصة إكس "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية عن اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصًا في مخيم بمدينة رفح في قطاع غزة، مما أثار غضب زعماء العالم الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.