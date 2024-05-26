خاص| رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل قصفت غزة بما يعادل 7 قنابل ذرية.. «التجويع والتعطيش» سلاح حرب ضد المدنيين.. فيديو

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين في حواره مع «البوابة نيوز»: إن الاحتلال قتل ما يزيد عن 6% من التركيب السكاني في غزة بحصيلة تزيد عن 35 ألف شهيد، وصلوا المستشفيات؛ وما يقرب من 15 ألف شهيد لا يزالوا تحت ركام المنازل بسبب القصف المستمر وانعدم المعدات لاستخراج جثامين الشهداء؛ إلى جانب عدد كبير من الجثامين في الشوارع والمقابر الجماعية التي جرى اكتشاف بعضها لاحقًا في محيط المستشفيات وعلى رأسها مستشفى الشفاء وناصر.

أضاف، أن الاحتلال جرح من يزيد عن 80 ألفا من المدنيين؛ فيما بلغ 72% من إجمالي الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء؛ فأكثر من 15.500 طفل شهيد و1100 امرأة شهيدة؛ إضافة إلى استشهاد 147 صحفيا وقرابة 500 شهيد من الأطقم الطبية و300 من المعلمين ونحو 179 شهيدا من الرياضيين و87 شهيدا من الفنانين والكتاب وأكثر من 69 شهيدا من أطقم الدفاع المدني واستشهاد 197 من العاملين في الفرق الطبية.

وأوضح أن كل هذه الإحصائية من الشهداء والجرحى يُؤكد أن إسرائيل تتعمد استهداف الفئات المحمية بمُوجب القانون الدولي والاستخدام المفرط للعدوان بكثافة باستخدام أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات أي ما يعادل 7 قنابل ذرية سقطت على قطاع غزة ذات المساحة الصغيرة والتي يعيش به نحو 2.300 مليون نسمة في مساحة لا تزيد عن 360 كيلو متر مربع.

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رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين في حواره لـ«البوابة نيوز»

ما أدى إلى نزوح ما يقرب من كل سكان قطاع غزة وآخرها اجتياح الجزء الشرق لرفح وقصف وسط وجنوب رفح ما أدى إلى نزوح قرابة 800 ألف من أصل مليون موان من المدينة التي كانت تعتبر الملاذ الآمن الأخير لكل أهالي القطاع.

وأكد في حديثه لـ "البوابة نيوز" أن احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني واستمرار تكريس "التجويع والتعطيش" كسلاح حرب في مواجهة المدنيين مما أدى لوفاة العشرات من المرضى وكبار السن والأطفال والنساء جراء المجاعة التي تضرب في المدنيين حيث تستمر إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات والتي تصل لـ 8% فقط من الاحتياجات الانسانية الملحة للأهالي.

فأهالي قطاع غزة يعيشون منذ أكثر من 230 يومًا نزوح مُتكرر من منطقة لأخرى تحت القصف المتواصل؛ وأصبح لا يوجد مكان آمن في القطاع بأكمله ويعيشون فظائع إنسانية كارثية وتخلف أضرار واسعة في البنى التحتية الزراعية والاجتماعية وشبكات المياه والصرف الصحي وعدم القدرة على جمع القمامة مما رفع منسوب انتشار الأمراض والأوبئة بين أكثر من مليون و200 ألف فلسطيني بالكوليرا والسحايا والتهاب الكبد "فئة أ" والأمراض الصدرية.