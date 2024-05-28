رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات جديدة بكلية الحقوق

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس عددا من القرارات بكلية الحقوق وهي: تعيين السيد ا.د طارق احمد ماهر زغلول رئيسا لمجلس قسم القانون الجنائي وتعيين ا.د حسام رضا السيد عبد الحميد رئيسا لمجلس قسم القانون التجاري بالكلية

كما أصدر قرارا بقيام محمد رمزي الشاعر الأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام بعمل رئيس القسم وقيام طه عوض غازي محمد عبد الرحيم الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بعمل رئيس القسم كذلك قيام ا.د محمود لطفي محمود عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص بأعمال رئيس مجلس القسم، تأتي هذه القرارات اعتبارا من ٢٠٢٤/٥/٢٣ ولمدة عام.