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الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إدارة المقطم التعليمية تستقبل وفدا من مؤسسة "حياة كريمة"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبلت عواطف مهني مدير عام إدارة المقطم التعليمية ومرفت مصطفي وكيل إدارة المقطم التعليمية وفدا من مؤسسة "حياة كريمة" وذلك بحضور حربي علي مدير المتابعة ومحمد محمود مدير مدرسة الشيماء الإعدادية والثانوية بنات ورمضان حسين مدير مدرسة المقطم الإعدادية والثانوية بنين .

وذلك للاستعداد لإعداد برنامج المراجعات المجانية لطلبة الثانوية العامة والتي من المقرر ان تكون بمدرسة المقطم الإعدادية والثانوية بنين والتي تبدا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٩ حتي يوم الجمعة ٢٠٢٤/٦/٧ وذلك للتخفيف عن كاهل الاسرة المصرية.

حياة كريمة طلبة الثانوية العامة إدارة المقطم التعليمية الإعدادية والثانوية