إدارة المقطم التعليمية تستقبل وفدا من مؤسسة "حياة كريمة"

استقبلت عواطف مهني مدير عام إدارة المقطم التعليمية ومرفت مصطفي وكيل إدارة المقطم التعليمية وفدا من مؤسسة "حياة كريمة" وذلك بحضور حربي علي مدير المتابعة ومحمد محمود مدير مدرسة الشيماء الإعدادية والثانوية بنات ورمضان حسين مدير مدرسة المقطم الإعدادية والثانوية بنين .

وذلك للاستعداد لإعداد برنامج المراجعات المجانية لطلبة الثانوية العامة والتي من المقرر ان تكون بمدرسة المقطم الإعدادية والثانوية بنين والتي تبدا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٩ حتي يوم الجمعة ٢٠٢٤/٦/٧ وذلك للتخفيف عن كاهل الاسرة المصرية.