قبل انطلاق معسكر الفراعنة.. أزمة لاعبي الأهلي تتصاعد ومحاولات لتقريب وجهات النظر

قبل ساعات من انطلاق معسكر منتخب مصر المقرر له، اليوم الثلاثاء، 28 مايو يتواصل حاليًا الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي للتأكيد علي حضور اللاعبين بداية المعسكر وهو الأمر الذي يتحفظ عليه الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كولر

وطالب المدير الفني للقلعة الحمراء قبل سفره لقضاء اجازاته حصول لاعبي الأهلي علي اجازه فترة كافية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب

وتمسك المدير الفني للأهلي انضمام لاعبيه لمعسكر الفراعنة 3 يونيو المقبل وهو الأمر الذى يرفضه جهاز منتخب مصر، ويواصل الطرفان اتصالاتهم في الوقت الحالي لتقريب وجهات النظر .

ويضم منتخب مصر 10 لاعبين من النادي الأهلي، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وعدم وجودهم في المعسكر اليوم سيكون له تأثير سلبي علي عدد اللاعبين المتواجدين بالمعسكر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف