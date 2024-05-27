"صبحي" و"فودة" يفتتحان أعمال تطوير الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

قام مساء اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويرافقه اللواء اركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبحضور نائب المحافظ ومدير مديريه الشباب والرياضة بافتتاح أعمال التطوير والإضاءة الخاصة بالملاعب الخماسية بمركز التنمية الشبابية بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، حرصه علي افتتاح أعمال التطوير بالتوافق مع بداية إجازات نهاية العام للطلبة والشباب حتي يكون الملعب الخماسي متنفس رياضي لملاء أوقات فراغهم بممارسة الرياضة وأنشطتها المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية ، مضيفاً "صبحي " إننا نتواجد بشكل مكثف وفعلي في كافة محافظات الجمهورية ونسير بخطي ثابتة ومتقدمة في أعمال التطوير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في أحقية الشباب والأسر المصرية في توفير البنية الرياضية والشبابية التي تتكفل لهم بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بتلك المنشات والتي يجرى العمل علي تطويرها وتنميتها ليستفاد بها الشباب والأسرة المصرية .

فيما أشار اللواء اركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الي أن وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لكل مرافق الشباب والرياضة على أرض المحافظة بما يواكب ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وعقب الافتتاح غادر وزير الشباب والرياضة محافظة جنوب سيناء بعد حضوره ختام منافسات بطولة الهجن التي أقيمت اليوم .