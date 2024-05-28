رئيس جامعة المنيا يشهد ختام فعاليات المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا اليوم الاثنين ختام فعاليات المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان " career Readiness HOHESR vision 2030 وهو النموذج المطور من مؤتمر "UCCD Annual networking 2024"، والذى تم عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو الجاري، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، حيث تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذ هذا المشروع.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاستمرار في ملف الدعم والربط بسوق العمل واستكمال خطة بناء مراكز ودعم المسار المهني والتوظيف في الجامعات المصرية، حيث يعد المؤتمر "الملتقي السنوي للتشبيك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأفكار بين مراكز التوظيف والتطوير المهني بالجامعات المصرية"، كما أنه يبني علي ما حققته الملتقيات السابقة من نجاحات.

عبَّر رئيس الجامعة عن سعادته بالمُشاركة وحضور الملتقي السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني، موضحًا أهمية تلك المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج تدريب للطلاب، مشيرًا إلى ما ينفذه مركز التطوير المهني بجامعة المنيا، من دورات وفعاليات وورش عمل متنوعة لخدمة الطلاب والخريجين، مُثَّمنًا ما يقوم به لتعزيز جهود وتوصيات القيادة المصرية للنهوض بالكفاءات الشابة للمُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في شتى المحاور.

ويُذكر أن مركز التطوير المهني بجامعة المنيا، قدم خدماته إلى ما يقرب من ٢٦ ألف طالب وخريج بالجامعة، تضمنت تلك الخدمات إتاحة برامج، ودورات تدريبة عدة شملت: البرنامج التدريبي للموارد البشرية، والبرنامج التدريبي للمبيعات، والبرنامج التدريبي لخدمة العملاء، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي للتسويق، وكذلك البرنامج التدريبي للغة الإنجليزية Business English Course، وتُقدم تلك الخدمات لطلاب السنوات النهائية، وقبل النهائية بجميع كليات الجامعة.

يُقدم المركز أيضا ورش عمل مختلفة، للطلاب والخريجين معًا، عن كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المُقابلات الشخصية، ومهارات البحث عن وظيفة، والتخطيط المهني وغيرها من ورش العمل، هذا فضلًا عن عقد الجلسات المهنية الفردية، وتنظيم البرامج التدريبية في مهارات التوظيف، والمهارات الحياتية، ومبادئ وأساسيات الإدارة، وبناء المهارات، والتوافق الوظيفي ونادي اللغة الإنجليزية.



كذلك يُقدم المركز لطلاب الكليات العملية العديد من البرامج تشمل: برنامج إدارة المشروعات، وبرنامج مُراقبة الجودة وبرنامج الصحة والسلامة المهنية.

هذا وقد بدأت فعاليات المُلتقى، الذي شهده رئيس الجامعة، بعرض فيلم وثائقي عن أبرز إنجازات مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، ثم كلمة د.أحمد دلال رئيس ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تلاها كلمة ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

كما تم تكريم ١٦ رئيس جامعة من مختلف الجامعات الحكومية، والدولية، والتكنولوجية والخاصة، وفقًا لتاريخ افتتاح المراكز الجامعية للتطوير المهني مؤخرًا.

وخلال كلمته أكد الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير المهني، وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني وتشكيل وانعقاد المجلس التنفيذي لها بالوزارة، هو تأكيدًا لدور الوزارة في دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وتقليص نسب البطالة بين خريجي الجامعات، علاوةً على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.

كما دعا وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، نحو التخطيط للمراكز الجامعية وفق رؤية محددة تقوم على ثلاثة محددات هي (الاستمرارية، والاعتماد على النفس وتوفير قاعدة بيانات للخريجين )، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على حصول الخريج على شهادة فقط، بل يشمل أيضًا مشاركته في تحديد الرؤية واتخاذ القرار.

وفي الختام ناقش المؤتمر الخطوات التنفيذية التي تمت خلال العام الماضي، والتوصيات التي خرجت من الجامعات المصرية في مؤتمر "UCCD Annual Networking 2024" وصدور التوصيات الجديدة؛ لاستكمال مسيرة الخطة المستقبلية من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠.

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