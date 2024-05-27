غدا.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا

ينطلق معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم، غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويقام المعسكر المغلق للمنتخب بأحد فنادق القاهرة ، على أن يتم التدريب بإستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة المنتخب ٢٦ لاعبا و هم :

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف.