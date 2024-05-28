مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين في حريق مخزن ملابس ومنتجات بلاستيكية بالدقهلية

لقي شخصين مصرعهم وأصيب 7 اشخاص آخرين بينهم 2 من أفراد إدارة الحماية المدنية جراء اندلاع حريق هائل شب داخل مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكية بالطابق الثالث داخل عقار مكون من 6 طوابق بشارع صيام المتفرع من شارع بنك مصر في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واخماده بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبلاستيك في منزل مكون من ٦ طوابق.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس وبلاستيك فى شقه فى الدور الثالث بالعقار.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 8سيارات إطفاء وهيئة الإسعاف بـ6 سيارات اسعاف للسيطرة علي النيران قبل امتدادها لباقي المباني المجاورة وتفل الضحايا.

أسفر الحريق عن وفاه شخصين نتيجة الصعق الكهربائي وإصابة عدد 7 تم نقل عدد 6 الي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج واسعاف الأخير بموقع الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.