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الثلاثاء 28 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع شخصين شرقي الهند جراء إعصار ريمال

إعصار ريمال شرقي
إعصار ريمال شرقي الهند
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لقى شخصين في ولاية بنغال الغربية شرقي الهند، مصرعهما بينما تعرضت مناطقها الساحلية لأضرار شديدة وصلت للبنية التحتية إثر إعصار "ريمال" الذي بلغت سرعة 135 كيلومترا في الساعة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية الاثنين عن مسؤول من إدارة "التخفيف من آثار الكوارث" قوله "إن من بين الضحايا، شخص لقي مصرعه أمس إثر انهيار جدار بسبب هطول الأمطار الغزيرة، بينما لفظت إمرأة مسنة أنفاسها متأثرة بجراحها بعد سقوط شجرة على الكوخ الذي تقطن فيه ما أدى إلى انهيار السقف".

وأطلقت حكومة الولاية الهندية عمليات الإغاثة، ووفرت الغذاء ومياه الشرب والمساعدات الطبية للأشخاص المتضررين.

مصرع شخص شرقي الهند إعصار ريمال