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الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مروحيات إسرائيلية تطلق النار على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لرفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات المروحية للاحتلال أطلقت النيران بشكل مكثف من رشاشاتها الثقيلة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين  جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة بني عامر في حي الدرج وسط مدينة غزة، كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منزلين لعائلتي حجاج وحنيف في رفح الفلسطينية.

أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال.

كما أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش القصف الإسرائيلي العنيف على خيام النازحين والذي تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.

مروحيات إسرائيلية رفح الفلسطينية قصف مناطق قوات الاحتلال