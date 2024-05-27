ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل سائق "دي دي" في محاولة خطف فتاة بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل سائق دي دي اتهمته فتاة، بغلق النوافذ ورش معطر  بمدينة نصر.

وكانت  فتاة اتهمت سائق برش معطر في السيارة وغلق النوافذ.
وبداية الواقعة عندما نشرت إحدى الفتيات عبر حسابها الشخصي قصتها مع سائق دي دي 
قائله: أثناء الرحلة السائق قام برش معطر في الجو وإغلاق  نوافذ السيارة، فطلبت منه أن يفتح زجاج السيارة ففتحه واستمر في رش المعطر مما حدث في الأمر ريبة في قلب الفتاة وطلبت منه إنهاء الرحلة.

ورصدت الأجهزة الأمنية منشور الفتاة وتم رصده واستخدام التقنيات الحديثة وضبط السائق المتهم وعرضه على جهات التحقيق بمدينة نصر.

استخدام التقنيات الحديثة أجهزة الأمن رصدت الاجهزة الامنية محاولة خطف فتاة