إخلاء سبيل سائق "دي دي" في محاولة خطف فتاة بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل سائق دي دي اتهمته فتاة، بغلق النوافذ ورش معطر بمدينة نصر.

وكانت فتاة اتهمت سائق برش معطر في السيارة وغلق النوافذ.

وبداية الواقعة عندما نشرت إحدى الفتيات عبر حسابها الشخصي قصتها مع سائق دي دي

قائله: أثناء الرحلة السائق قام برش معطر في الجو وإغلاق نوافذ السيارة، فطلبت منه أن يفتح زجاج السيارة ففتحه واستمر في رش المعطر مما حدث في الأمر ريبة في قلب الفتاة وطلبت منه إنهاء الرحلة.

ورصدت الأجهزة الأمنية منشور الفتاة وتم رصده واستخدام التقنيات الحديثة وضبط السائق المتهم وعرضه على جهات التحقيق بمدينة نصر.