بنك الطعام يوقع اتفاقية لتسهيل عمليات التبرع أمام المجتمع لصالح الأسر في رمضان

الأربعاء 23/مارس/2022 - 03:34 م

أعلن بنك الطعام المصري عن توقيع اتفاقية شراكة مع كارفو تهدف إلى تسهيل عمليات التبرع أمام المجتمع المصري لصالح الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل.

وتندرج اتفاقية الشراكة مع رؤية كارفور وحرصها على تعزيز الأجواء الرمضانية ونشر جوهر الحقيقي للشهر الكريم تحت شعار "رمضان كريم بالخير مع كارفور".

وستتيح هذه الاتفاقية للمساعدة في تقديم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية، التي يمكن المشاركة في تنفيذها بالمشاركة في تعبئة 2100 كرتونة رمضانية وتم توصيلها إلى المحتاجين بأمان من خلال بنك الطعام.

وذلك في إطار بنك الطعام المصري، من خلال إطلاق مبادرة إضافية وهي "كارت الخير"، حيث يمكن شراء "كارت الخير" المتوفر بجميع فروع كارفور للمساعدة في التبرع بوجبة إفطار جاهزة للفئات المحتاجة.

وتلتزم كارفور في إعطاء الأولوية لنمو وازدهار المجتمعات التي تتواجد فيها من خلال إتاحة الفرصة لفعل الخير والعطاء ودعم الفئات المحتاجة، انطلاقاً من موقعها كشريك محلي موثوق به يعمل على تحقيق قيمة أكبر لقطاع تجارة التجزئة والاقتصاد المحلي.