نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024 وتحافظ على اللقب

توجت المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، بلقب بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، على حساب مواطنتها نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً، بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

وجاءت نتيجة الاشواط التى استغرقت 81 دقيقة كالتالى:

11-6 / 11-6 / 11-13 / 11-6

بهذا الفوز حافظت نوران جوهر على اللقب للموسم الثانى على التوالى وفى تاريخها مع بطولة الجونة، بعد ان ظفرت باللقب الموسم الماضى على حساب هانيا الحمامى، التى تغيب عن البطولة بسبب الإصابة.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأُقيمت خلال الفترة من 19 حتى اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

