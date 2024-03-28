رئيس الاتحاد الدولي للطائرة جلوس تشيد بدعم وزير الرياضة لذوي الهمم

أشادت لوري أوكيمورا، رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، بجهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه وتشجيعه ومؤازرته لذوي الهمم في مجال الرياضة المصرية.

جاء ذلك تعليقًا على نجاح مصر فى استضافة بطولة الأفروعربية للأندية والتى أقيمت بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والتي شهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم العربي والأفريقي.

وثمنت رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس دور وزارة الشباب والرياضة المصرية فى دعم وتطوير الألعاب البارالمبية، وقدرة الأبطال المصريين من ذوى الهمم على تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف المحافل، مثنية على حرص الدكتور أشرف صبحي على حضور منافسات البطولة، واهتمامه بمختلف الفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي.

كما أشادت "أوكيمورا" على التنظيم المتميز للبطولة الأفروعربية للطائرة، برئاسة إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

من جانبه، أعرب إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة عن امتنانه العميق لتقدير رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة لجهود مصر والتنظيم الرائع للبطولة التى لاقت كل الدعم من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أكد أن هذه البطولة لها أهمية كبيرة في تعزيز الروح الرياضية والتآخي بين الشعوب والثقافات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى على المستوى الإقليمي والدولي.

ووجه حسنين الشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في دعم أصحاب الهمم وحرص على التواجد وحضور افتتاح البطولة وفعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي والذي أقيم بجامعة الدول العربية.