القصة الكاملة لتعرض أطفال نادي الترسانة للاختناق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة أكثر من ١٠ أطفال إثر تسرب لمادة الكلور بنادى الترسانة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استمعت لعدد من العاملين وأولياء الأمور داخل النادى، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

وكشفت التحقيقات أن واقعة تسرب الكلور بالنادى التى حدثت ليست الواقعة الأولى، وإنما سبق وتعرض عدد من الأطفال إلى الاختناق داخل النادى بالعام الماضي.

وأضافت التحقيقات، أن الحادث حدث نتيجة انفجار فى جهاز الكلور الخاص بحمام السباحة، مما أدى إلى انتشار رائحة الكلور بالجو مما أدى إلى اختناق الأطفال، والبعض جرى اسعافه بأنابيب الأكسجين، والبعض الآخر نقل إلى المستشفى لتلقى العلاج وتعافى اغلب المصابين.

وجرى حجز ٤ أشخاص يشتبه تورطهم فى الواقعة، كما أمرت النيابة العامة بسرعة إعداد تقرير الخبير الهندسي المختص مهندس إلكتروميكانك من وزارة الشباب والرياضة الخاص بإجراء أعمال الفحص الفني للمسبح المائي الرئيسي بنادي الترسانة الرياضي.

وأمرت النيابة العامة بفحص غرفة عمليات التحكم الخاصة ومضخات وفلاتر المياه الخاصة بحمام السباحة، للوقوف على مدى صحة وانتظام تشغيله ومدى سلامة الآلات من عدمه وخاصة جهاز حقن غاز الكلور ومضخات حقن الكلور بالمسبح المائي وفحص مدى انتظام دورة تنظيف مياه المسبح المائي.

وتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة القسم ووجود مصابين، واغلب الحالات جرى اسعافها بشكل سريع وتعافت.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب لمادة الكلور ونتج عن ذلك إصابة اكثر من ١٠ أشخاص بحالات اختناق أغلبهم أطفال أثناء تدريبهم، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وجرى التحفظ على ٤ أشخاص متورطين بالاهمال والتقصير ما تسبب فى الواقعة.

