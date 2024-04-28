انخفاض يصل لـ 36%.. بشرى سارة بشأن أسعار زيوت الطعام والألبان والسمك| فيديو

صرح مصدر في وزارة التموين، أن التخفيضات على أسعار زيوت الطعام، ووصلت إلى 36% وباقي السلع تفاوت التخفيض بها ما بين 30% إلى 35.

وأشار خلال جولته بإحدى السلاسل التجارية، أمس السبت، أن أسعار السكر تتراوح ما بين 35 جنيها إلى 38 جنيها للكيلو، وأسعار الأرز تبدأ من 29 جنيها للكيلو والمكرونة تبدأ من 11 جنيها.

وأضاف، أن التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت ما بين 10 إلى 20%، لافتًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى 6 أشهر في أغلب السلع.

بينما شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت استقرارًا مقارنة بأسعارها أول أمس في سوق العبور الجملة، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي جملة بين 60 و64 جنيه، وبلغ سعر كيلو البوري بين 100 إلى 140جنيهًا.