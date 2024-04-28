ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

انخفاض يصل لـ 36%.. بشرى سارة بشأن أسعار زيوت الطعام والألبان والسمك| فيديو

سوق العبور
سوق العبور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح مصدر في وزارة التموين، أن التخفيضات على أسعار زيوت الطعام، ووصلت إلى 36% وباقي السلع تفاوت التخفيض بها ما بين 30% إلى 35.

وأشار خلال جولته بإحدى السلاسل التجارية، أمس السبت، أن أسعار السكر تتراوح ما بين 35 جنيها إلى 38 جنيها للكيلو، وأسعار الأرز تبدأ من 29 جنيها للكيلو والمكرونة تبدأ من 11 جنيها.

وأضاف، أن التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت ما بين 10 إلى 20%، لافتًا  أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى 6 أشهر في أغلب السلع.

بينما شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت استقرارًا مقارنة بأسعارها أول أمس في سوق العبور الجملة، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي جملة بين 60 و64 جنيه، وبلغ سعر كيلو البوري بين 100 إلى 140جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم اسعار الاسماك السمك البلطي زيوت الطعام مخزون الإستراتيجي