مع اقتراب تنفيذ القانون.. تعرف على المستندات المطلوبة لإجراء التصالح في مخالفات البناء

ينتظر العديد من المواطنين فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024.

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل بمختلف المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشكل يسمح للمواطنين التصالح في المخالفات التي تقع على العقار الخاص بهم.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، بعدما وافق، خلال اجتماعه، يوم 3 أبريل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ومن هذا المنطلق تستعرض «البوابة نيوز» المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما يلي:

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص مقدم طلب التصالح.

- مستند التصالح أو نموذج «10».

- إرفاق نسختان من الرسومات الإنشائية أو الهندسية أو أحدهما، وذلك عن طريق مهندس معتمد بنقابة المهندسين.

- إرفاق تقرير هندسي من مهندس مدني مقيد، ويفيد ذلك التقرير بأن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل القيام بالأعمال المطلوبة استكمالها.

- يجب أن يتم إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط ومطابقة البيانات، ومن ثم يتم بعدها تعديل قرار قبول التصالح بإضافة التصريح، باستكمال أعمال الدور دون دفع أي رسوم.