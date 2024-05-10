الخارجية الأمريكية: "بلينكن" يبحث مع نظيره المصري الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الصراع في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بحث مع نظيره المصري سامح شكري الجهود الدبلوماسية المبذولة لمنع انتشار الصراع في قطاع غزة.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكية لنظيره المصري دعم أمريكا لإعادة فتح معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد لـ "سامح شكري" أن الولايات المتحدة ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة ، ولا تدعم العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

كما وجه وزير الخارجية الأمريكي الشكر لنظيره المصري على جهود مصر الدبلوماسية المبذولة للعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.