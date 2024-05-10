محافظ مطروح يشارك في المؤتمر السنوي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الخميس، في المؤتمر السنوي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني، بحضور المهندس أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451، وأميمة العايش رئيس لجنة المؤتمر، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

رحب محافظ مطروح خلال كلمته بإقامة المؤتمر بالعلمين الجديدة، تحت شعار "الذكاء الإصطناعى وتأثير التكنولوجيا فى حياتنا"، وذلك إدراكًا لأهمية التطور التكنولوجي ومواكبة دوره الهام فى حياتنا، ليضاف إلى جهود تعاون المنطقة الروتارية مع محافظة مطروح ودورها فى المشاركة المجتمعية فى المجالات المختلفة خاصة الإنسانية منها، بالتعاون مع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتوسع في المشروعات والخدمات المجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح محافظ مطروح أن المنطقة ساهمت فى مجال توفير مياه الشرب للتجمعات الصحراوية، وإقامة محطة تحلية مياه ببرانى بطاقة 50 متر مكعب بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وكذلك تزويد محطة المثاني بوحدتى تحلية تنتج 100 طن يوميا، وفى مجال الرعاية الاجتماعية كانت المشاركة فى حفل الزفاف الجماعى بسيوة والمساهمة بأجهزة كهربية للمساهمة فى بناء أسرة مستقرة، كذلك دعم المدرسة الفكرية للصم والبكم بملعب خماسى متعدد الأغراض، ورفع كفاءة القسم الداخلى بالمفروشات بعدد 17 سرير وأدوات مدرسية وملابس رياضية، وجارٍ إنشاء منطقة لعب أطفال بالمدرسة، وكذلك إقامة دورة تدريبية للمدرسة الفندقية لعدد 25 طالبًا وطالبة، وتدريب 20 شاب وفتاة من ذوي الهمم على تصنيع الشموع العطرية والرسم على الرمل بالتعاون مع ادارة السياحة والمصايف ووحدة أيادي مصر بالمحافظة.

وفى مجال التعاون لتقديم الرعاية الصحية كان منها تزويد مستشفى القصر بعدد 3 عيادات متنقلة (أطفال نساء وباطنة) لخدمة أهالى المنطقة ورواد شواطئ غرب مطروح، ورفع كفاءة قسم الحروق وجراحة التجميل وغرفة الأشعة الرقمية وغرفة تحضير الأدوية بقسم الأورام بمستشفى مطروح العام وأجهزة دعم فنى وغيرها، ودعم مستشفى مطروح العام والأطفال بعدد 23 فولميتر بشبكة الغاز، وعدد 3 فلتر لوحدة غسيل الكلي لتشغيل 3 جهاز غسيل كلوى، ودعم مستشفى الولادة بجهاز تنظيم تيار كهربائي، بالإضافة إلى القوافل الطبية لخدمة أهالى مطروح منها فى أكتوبر الماضى والكشف على أكثر من 300 حالة مع إجراء أكثر من 35 عملية مياه بيضاء وزرع عدسات.

جهود المشاركة المجتمعية

ووجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، الشكر للمنطقة لجهود التعاون المستمرة كان أخرها اليوم الخميس التبرع بجهاز الفلاش أوتوكلاف للتعقيم لتشغيل جهاز الفاكو بقسم الرمد، مع وجود الأطباء المدربين والتجهيزات الكافية بقسم الرمد والذى يسهم فى الإسراع بإجراء العمليات الجراحية فى العيون كالمياه البيضاء، وقطع القرنيه وغيرها من عمليات الطوارئ لتخفيف العبء على المرضى بدلًا من السفر خارج المحافظة.

وأكد “شعيب” على تقديم كافة الدعم لتحقيق الهدف الإنساني والاجتماعى فى خدمة المجتمع المحلى والمساهمة فى جهود تنميته بما يواكب اهتمام كافة أجهزة الدولة وتشجيع كافة المبادرات المجتمعية و التكاتف بين كافة مؤسسات المجتمع، ودعا لمزيد من التعاون والمشاركة المجتمعية للمساهمة فى مواكبة جهود الدولة وتقديم المزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالى المناطق الأكثر إحتياجًا بمطروح، وكذلك توفير مزيد من التدريب والتأهيل لتوفير مزيد من فرص العمل والمشروعات المدرة للدخل للأسر الأكثر احتياجًا لتحقيق عائد اقتصادى وحياة كريمة لهم.

محافظ مطروح يشارك في المؤتمر السنوى لإحدى مؤسسات المجتمع المدني

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