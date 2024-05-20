ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

احتفاء خاص بـ"شاهيناز العقاد" في مهرجان كان السينمائي الدولي

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تشارك  شاهيناز العقاد للسنة السادسة في مجموعة من الفعاليات في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي من بينها حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "الأردن: دراسة حالة في النمو المستدام" والتي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع مركز السينما العربية وسوق الأفلام بمهرجان كان.
شارك في الجلسة كل من مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمنتجة الأردنية رولا ناصر، والمخرج الأردني باسل غندور، والمنتجة المصرية شاهيناز العقاد، والمنتج الدنماركي جاكوب جاريك. وتناقش الحلقة كيف تحولت صناعة السينما الأردنية إلى نموذج عالمي لكيفية بناء بنية تحتية محلية لسرد القصص ولتحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل. وأدار الحلقة نيك فيفاريلي من مجلة فارايتي.

يذكر أن فيلم إنشالله ولد الذي شاركت شاهيناز في إنتاجه نافس على جوائز النقاد للأفلام العربية حيث رشح لست جوائز هي جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل مونتاج، وفاز منها بجائزتي أفضل ممثلة لبطلته منى حوا، وجائزة أفضل تصوير سينمائي لكانيمى أونوياما. 

كان فيلم إنشالله ولد قد شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي حيث فاز بجائزتين هما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور، ثم واصل جولته في المهرجانات الدولية حيث شارك في حوالي 30 مهرجانًا دوليًا وحصد 14 جائزة.
 

شاهيناز العقاد مهرجان كان السينمائي الهيئة الملكية الأردنية للافلام مركز السينما العربية