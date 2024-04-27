حماية المستهلك : حملات رقابية لمتابعة تخفيضات أسعار الخبز

وجه جهاز حماية المستهلك اليوم، حملة مكبرة و موسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بمدينة العبور ، لمتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية ومدي إلتزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور وكذلك الالتزام بالأوزان المقررة طبقا لهذا التوجيه.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة، لمخالفتهم التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 جاءت المخالفات علي النحو الآتي:

عدم الإعلان عن الأسعارو التلاعب في أوزان الخبز وعدم الإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة في التوجيه و بيع بأزيد من السعر الرسمي المعلن .

وقال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات هي متابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في إجتماع لجنة ضبط الأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأن الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية تم التوافق على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود ١٥% إلى ٢٠ %، وأن تستمر الإنخفاصات لتصل إلى حوالي ٣٠ % وأن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في مراقبة الأسواق

واكد أن الحكومة تدعم جميع الغرف التجارية والصناع والتجار الملتزمين بما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن أي خروج عما تم التوافق عليه يجب أن يُقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون

وأشار رئيس الجهاز الى ان حملات الجهاز الرقابية مستمرة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تخفيضات أسعار السلع في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار وأيضا توافره ،مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن .

يذكر أن التوجيه الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 نص علي أن تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام .

كما تضمن التوجيه ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

و يهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة و الإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

كما يُمكنكم الإطلاع علي دليل خدمات وحقوق المستهلك، وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1km5i5_SJadFf9YVQIOt5HMIT4bxblnKa/view?usp=sharing