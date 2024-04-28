مصرع وإصابة 13 في حادث مروع على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

شهد طريق (المنصورة - دكرنس) أمام قرية شها بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادثًا مروعًا، لقي فيه 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جراء وتصادم سيارة ميكروباص وملاكي وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين مستشفى المنصورة الدولي.

حادث مروع على طريق دكرنس في الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قاعة أفراح أبو باشا بالقرب من. قرية شها دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين على طريق (المنصورة - دكرنس).

على الفور انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على طريق شها طريق (دكرنس المنصورة ) أمام قاعة أبو باشا ووفاة 5 أشخاص فيما أصيب 6 آخرون.

الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث

ودفعت هيئة الإسعاف بالدقهلية بـ 10 سيارات لنقل جثامين المتوفين والمصابين ونقلهم لمستشفى المنصورة الدولي.

جرى فتح حركة السير على الطريق مرة أخرى ورفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.

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