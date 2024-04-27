بسبب المخدرات.. العثور على شاب "جثة هامدة" بأحد شوارع الدقهلية

عثر أحد الأشخاص على جثة شاب فى العقد الثاني من عمره مسجى على الأرض بأحد شوارع مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله الى المستشفى وبالفحص تبين ان المتوفي كان دائم تعاطي المواد المخدرة وسقط أرضا مغشيا عليه.

العثور على شاب "جثة هامدة" فى احد الشوارع بالدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "مجدي.م.ر"،28 عاما، عامل ومقيم بندر المنزلة،"جثة هامدة".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة الى المستشفى وبالفحص وسؤال مرافقه "شاهد الواقعة ويدعى أحمد.ج.ع"،32 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان، قرر انه حال سيره بشارع الزهراء بندر المنزلة، شاهد المذكور مسجى على الأرض فقام بنقله بمساعدة الأهالي الى المستشفى وتبين وفاته.

وبسؤال والده المتوفي 54 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بأن نجلها من متعاطي المواد المخدرة وأضافت بسابقة حجزة بأحدى المصحات النفسية لعلاج الإدمان ببورسعيد ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.