من أجل قوانين دينية عصرية.. بطريرك الروم الأرثوذكس يجتمع بهيئات المحاكم الكنسية

اجتمع البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر اعمال فلسطين والاردن، اليوم الخميس ، مع كل رؤساء وأعضاء هيئات المحاكم الكنسية التابعة لبطريركية الروم الارثوذوكس المقدسية والعاملة في كل انحاء فلسطين التاريخية، بوجود رئيس محكمة الاستئناف المطران خريستوفوروس، مطران الأردن للروم الأرثوذكس والفريق القانوني للبطريركية وبسبب الظروف الراهنة تغيب أعضاء الهيئة القضائية لمحكمة غزة عن الاجتماع، والذي كان هدفه التباحث والتوضيح ومناقشة كافة الأمور والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بقانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لعام 2023 المُعدل لقانون العائلة البيزنطي، الذي قام المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بإقراره، ودخل حيز التنفيذ في كافة محاكمنا الكنسية من 1 آذار 2024.

وخلال الاجتماع المنعقد تم التوافق من كل الحاضرين على أهمية هذا القانون وتطبيقه في هذه المرحلة ليواكب تطورات العصر وحماية الأسرة المسيحية وتماسكها، والحفاظ على وحدة القانون المطبق في المحاكم الكنيسة التابعة للبطريركية في كافة المناطق الجغرافية التابعة للكرسي البطريركي المقدسي، وتسيير الأمور في المحاكم الكنسية بشكل عملي وعصري بما يتناسب متطلبات العصر.

يأتي هذا القانون تنفيذًا لرؤية البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث في تحديث القوانين الكنسية لتواكب العصر، حيث يتضمن هذا القانون تعديلات جوهرية مع الحفاظ على الجوانب الروحية الأساسية للقانون لما فيه خلاص نفوس أبناءنا روحيا وخدمتهم رعائياً.

وتوافق المجتمعون على الاستمرار بمثل هذه اللقاءات المثمرة والمثرية مستقبلا لتداول ومناقشة أي أمور من شأنها تحديث الإجراءات القضائية الكنيسة وتطويرها.