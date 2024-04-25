كسر عظامه..عاملا يعتدي على شاب من ذوي الهمم فى الدقهلية

القت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على عامل بقرية ميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه قيامه بالتعدي على شاب من ذوي الهمم بعصا غليظة.

بالصور.. عامل يعتدي على شاب من ذوي الهمم بعصا غليظة فى الدقهلية:

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من "مها.م.ع.ا"، 57 عاما، أخصائي شئون العاملين بمنطقة الأزهر الشريف ومقيمة بقرية ميت عنتر دائرة المركز، وبصحبتها نجلها المدعو "أسامة.خ.م.عخ"، 24 عاما، من ذوي الإحتياجات الخاصة، وأبلغت عن قيام المدعو "السيد.ع.ا.ا"،40 عاما، عامل عادي، ومقيم قرية ميت عنتر، دائرة المركز بالتعدي على نجلها بالضرب وأحدث إصابته دون وجه حق.

ضبط المتهم بالتعدي على شاب منذوي الهمم فى الدقهلية:

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة والتعدي على الشاب بعصا غليظة واحداث اصابته وهي عبارة عن "جروح متفرقة بالجسم".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.