بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق القاهرة ميت غمر أمام قرية صهرجت الكبرى، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جسر ترعة الرياح التوفيقى عقب انفجار الإطار الخاص بها مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين وجرى نقل الجثامين إلى المشرحه والمصابين لمستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جسر ترعة الرياح التوفيقى على طريق القاهرة ميت غمر أمام قرية صهرحت الكبرى ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انفجار الإطار الخاص بالسيارة مما أدى إلى انقلابها واصطدامها بشجرة على جسر ترعة الرياح التوفيقى حيث أسفر الحادث عن وفاة كلا من عبد الفتاح موسى معن غازي 59 عاما من مركز دكرنس، ومحمد عبد الفتاح عبد الحميد 35 عاما من أجا وجرى نقل الجثتين تلى مشرحة مستشفى ميت غمر.

كما أصيب أيضا 7 آخرين وهم أحمد السيد عبد المنعم ٢٥ عاما من ميت غمر، ويوسف أحمد محمد ٢٣ عاما من المنصورة، وأحمد إبراهيم عسكر ٤٤ عاما من أجا، وأحمد طه عبد العزيز ٤٦ عاما واشقاؤه محمد ٣٠ عاما ومحمود ٣٢ عاما من أجا ومحمد متولى رزق ٢٧ عاما من ميت غمر وجميعهم مصابين باشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقلهم لمستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم.

فيما نزال رجال الإنقاذ النهري يمشطون الترعة بحثا عن أى ضحايا يكونوا قد سقطوا داخل المياه.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.