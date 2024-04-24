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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تجديد اعتماد هندسة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة
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أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، تجديد اعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة  الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

و أثنى الدكتور شريف خاطر على جهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد اعتماد الكلية. 
كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، مشيرا إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتجديد الاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.

الدكتور شريف يوسف خاطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة المنصورة جامعة المنصورة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كلية الهندسة