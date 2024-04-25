بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك مع عربة كارو بالدقهلية

شهد طريق الصلاحات - دكرنس في محافظة الدقهلية إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وعربة كارو، وجرى نقلهم لمستشفى دكرنس لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وعربة كارو أمام عزبة الشافعي على طريق الصلاحات -دكرنس، ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من ولاء محمد أحمد، 36 عامًا، باشتباه كسر بالذراع والقدم اليمنى، وفاطمة عبد السلام علي، 28 عامًا بسحجات بالقدم اليسرى وألم بالظهر والصدر وورد محمد محمد، 45 عامًا بألم بالظهر وسحجات باليدين والقدمين.

وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .