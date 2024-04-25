مساعد وزير الصحة للطب الوقائي يجتمع بقيادات المديرية بالدقهلية

عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وفريق من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، اجتماعا بالقاعة الكبرى بنادى الحوار وذلك لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ومديري العموم بمديرية الصحة بالدقهلية وجميع مديري المستشفيات والإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

واستعرض الدكتور قنديل أبرز الملاحظات والنتائج لمرور فرق الوزارة المختلفة على المستشفيات والإدارات والوحدات والمراكز الصحية كما تم مناقشة بعض الحلول المناسبة للسلبيات.

وأشاد بالمستوى العام للقطاع الصحي بالمحافظة، ووجه الشكر لعدد من الإدارات، وقدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة، مثمنا مجهوداتهم في التعاون لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية المقدمة للمرضى بكافة التخصصات

وأوضح أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه للمواطنين، مشددا على تسهيل كل الإجراءات للمرضى أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف مكين بمساعد وزير الصحة للطب الوقائي ومرافقيه على أرض المحافظة مثمنا تلك الزيارة الهامة والدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.

IMG-20240425-WA0011

IMG-20240425-WA0016

IMG-20240425-WA0015

IMG-20240425-WA0012

IMG-20240425-WA0010

IMG-20240425-WA0017

IMG-20240425-WA0014