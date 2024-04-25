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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بينهم طفلان.. إصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيبت سيدة وشقيقتها وأبناءها بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها على طريق المنصورة - أجا، ما بين قريتى نوسا الغيط وسلكا فى محافظة الدقهلية.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق المنصورة أجا ما بين قريتى سلكا ونوسا الغيط بنطاق المركز ووجود مصابين.

على الفور انتقل الضباط مباحث المركز وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين اصابه 4  أشخاص من أسرة واحده باصابات متفرقة، حيث اصيبت كلا من شيماء رمضان قاسم عبد ربه ٣٥عاما بخلع بالكتف الايسر واشتباه كسر بالضلوع ونجلها أحمد هانى ابو الفضل الطنطاوي ١٢ عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشقيقه أمير ٩ أعوام بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم كما أصيبت شقيقة الأولى وتدعى عتاب ٤٤ عاما باشتباه مابعد الارتجاج وجميعهم مقيمين قرية الدمايرة التابعة لمركز بلقاس.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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