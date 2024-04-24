رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، في إطار المشاركة في ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري" بكلية الحقوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق.

ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر بزيارة المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا حرص الجامعة على التعاون مع وزارة العدل، وعرض خلال اللقاء أنه جارى تنفيذ فكرة إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتجهيزه بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية على أعلى مستوى ليقدم المكتب كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق في إطار خطة الجامعة لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لكافة منسوبي الجامعة نفاذا لموافقة الوزارة على انشائه.

وقال المستشار يوسف محمد الكومي، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير العدل، وميكنتها وتجهيزها علي أعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.

وأهدى الدكتور شريف خاطر، درع الجامعة للمستشار يوسف الكومي كهدية تذكارية من الجامعة، فيما أهدى المستشار يوسف الكومى نسخة من إصدارات وزارة العدل: قانون الشهر العقارى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ واللائحة التنفيذية له، ونسخة من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بأحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعديلاته بقانون ١٧٧ لسنه ٢٠٢٢.