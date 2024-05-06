فوز «خوسيه راؤول مولينو» في الانتخابات الرئاسية ببنما

أعلنت المحكمة الانتخابية في بنما "الواقعة في أمريكا الوسطى"، فوز خوسيه راؤول مولينو بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، أمس، بعد حصوله على أكثر من ثلث أصوات الناخبين.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين، أن المرشح الرئاسي ريكاردو لومبانا، وهو أقرب منافسي مولينو قد أقر بهزيمته في هذه الانتخابات، التي تنافس فيها 8 مرشحين.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها، أمس الأحد، أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدم خوسيه راؤول مولينو (64 عاما) فيها بفارق كبير على منافسيه، إلا أنه اضطر لانتظار قرار المحكمة الذي سمح له بالترشح وصدر في اللحظة الأخيرة.

وقضت المحكمة العليا في بنما، يوم الجمعة الماضي، بالسماح للمنافس الرئاسي البارز خوسيه راؤول مولينو بالترشح، على الرغم من الادعاءات بأن ترشيحه لم يكن قانونيا؛ لأنه لم يتم انتخابه في الانتخابات التمهيدية.

وانضم مولينو إلى السباق متأخرا ليحل محل الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي مرشحا عن حزب "تحقيق الأهداف".. ومنع مارتينيلي من الترشح في مارس الماضي بعد أن حكم عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة غسل الأموال.

