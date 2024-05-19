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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحان اللغة الأجنبية فترة أولى لمدة ساعتين، كما يؤدون في الفترة الثانية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

وأدى الطلاب أمس امتحان الدراسات الاجتماعية. 

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

من جهته شدد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة،  على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

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