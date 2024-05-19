اليوم.. أولى جلسات محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة

تنطر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة المذيعة إنجي حمادة والتيك توكر كروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

كانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة كروان مشاكل للمحاكمة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع المصري، بعدما قام ببث مقطع فيديو اشتهر بـ"فيديو المطبخ" وظهر فيه برفقة سيدة تدعى إنجي حمادة.

وقالت إنجي حمادة (مذيعة مغمورة) شريكة كروان مشاكل، أنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يقوم بطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاص فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.

وتابعت شريكة كروان مشاكل في اعترافاتها، عرفت أنهم عايزين أروح معاهم بسبب الفيديو اللي صورته مع كروان مشاكل عشان كان عامل ضجة كبيرة، والناس اتكلمت عليه وساعتها جالي حالة هيستريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة لكن ساعتها كسروا الباب ودخلوا وودوني المركز الطبي وبعدها خدوني المديرية.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى "خالته" في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة انجي حمادة.

