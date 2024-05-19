بيراميدز يخطط لمواصلة الانتصارات في الدوري من بوابة الإسماعيلي

يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مواجهة قوية وهامة أمام نظيره الإسماعيلي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة فقط

وقبل مباراة الليلة، التقى فريقي بيراميدز والإسماعيلي في 16 لقاء في جميع المسابقات، نجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز في 9 مباريات، وتمكن من إحراز 26 هدفا في شباك الإسماعيلي، ونجح الدراويش من تحقيق المكسب على نظيره بيراميدز في 4 مباريات فقط، إحراز 20 هدفًا في شباك الفريق السماوي، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات فقط.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الدور الأول على حساب الدراويش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ستاد الدفاع الجوي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الإسماعيلي في السابعة من مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية في إطار الجولة ٢٤ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي