نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب يطمئن على إصابة معلول أمام الترجي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الأهلي في تونس على الاطمئنان على حالة التونسي على معلول نجم الفريق بعد الإصابة في مباراة الترجي، أمس السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو لمحمود الخطيب وهو يواسي ويطمئن على “معلول” بعد الإصابة.

وظهر على معلول وهو يستخدم عكازين بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجي.

وكشف التشخيص المبدئي إصابة معلول في مفصل القدم، ويخضع لفحوصات طبية اليوم بعد وصول بعثة الأهلي من تونس لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

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