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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بـ أحداث مجلس الوزراء

هيئة محكمة - أرشيفية
هيئة محكمة - أرشيفية
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تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما مع آخرين بأحداث العنف وإشعال النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء، وذلك بعدما تم تأجيلها في وقت سابق لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأحيل 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

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