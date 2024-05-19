اليوم.. نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وقال دفاع سما المصري إن سما المصري سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف، ونفذت العقوبة بالكامل، ولما طلعت عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلا من الحكم من سنة للحبس سنتين.

واستكمل دفاع سما المصري: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنص المدة طبقا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنص المدة طبقا للقانون، وتم تحديد جلسة سابقة وتم تأجيلها اليوم لتقرير المفوضين.

وواصل: القانون رقم 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 للمحكمة، والقانون 6 لسنة 2018، يجوز الإفراج عن المحكوم عليهم بنصف المدة إذا سدد المصروفات المالية، وإذا كان حسن السير والسلوك، موضحا أنه قدم القانون 19 لسنة 2020 وهذا القانون يحدد الجرائم التي تقضي العقوبة كاملة بالحبس لمدة 12 شهرا، والتهم الموجهة لـ سما ليست منهم.