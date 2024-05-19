أسعار الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 19 مايو 2024، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا الاسبوع الماضي بمقدار 3 قروش على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.85 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما سجل أقل سعر للدولار نحو 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع، في بنوك (الأهلي الكويتي، والمصري لتنمية الصادرات، سايب، والبركة).

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.46 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع في بنوك (فيصل الإسلامي، والعربي الإفريقي الدولي، والأهلي المصري، والتجاري الدولي CIB مصر).

وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، في بنوك (قناه السويس، والاستثمار العربي، وميد بنك، وكريدي أجريكول، والمصرف المتحد، و HSBC، ، والأهلي المتحد، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني QNB، والعقاري المصري العربي).