اليوم.. محاكمة 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 19 مايو 2024، جلسة محاكمة 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بأن عناصر تشكيل عصابي مارست نشاطا إجراميا، تخصص في تزوير المحررات الرسمية، متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات مزورة، باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات- عدد من الأكلاشيهات- جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين اتفاق أحد المتهمين مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه والتحصل على المضبوطات من مطبعة للدعاية والإعلان، كائنة بالجيزة، تم ضبط مالك المطبعة، وعثر بحوزته على 2 سخان و 2 كرتونة خام طباعة وجهاز طباعة وجهاز كمبيوتر وشاشة بداخلها وحدة تخزين.