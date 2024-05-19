ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

الأحد 19/مايو/2024 - 06:28 ص

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الظهران اليوم، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى الجهود المشتركة لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب هناك، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.