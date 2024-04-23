جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية متكاملة إلى قرية الحوتة بالمنزلة

انطلقت اليوم الثلاثاء قافلة طبية متكاملة تابعة لجامعة المنصورة حيث توجهت إلى قرية الحوتة التابعة لمركز المنزلة، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القافلة التخصصات الطبية المختلفة، كما ضمت القافلة خدمات بيطرية، و زراعية، وتوعوية، ورياضية، وقام بالمشاركة فيها نخبة من أكفأ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من كليات الطب، وطب الأسنان و الطب البيطري، والتمريض والزراعة، كما انضمت لأول مرة كلية التربية الرياضية للقافلة تحت شعار "اكتشف موهبتك " لتحقيق أقصى أنواع التميز فى استقطاب المواهب الرياضية المتميزة من الأطفال والشباب و ضمهم إلى بعض النوادى بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور شريف خاطر على حرص جامعة المنصورة على المضى قدما فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، إيمانا بدور الجامعة المنوط فى تحقيق تكامل بين الجانب الأكاديمي والمجتمع المدنى من أجل المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة وإقامة بنية تحية متطورة، وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة تتسق والمكانة التي يستحقها المواطن المصري.

واضاف أن هذه القافلة تأتى فى إطار اهتمام جامعة المنصورة بتحقيق تميز و إنجاز فى تحقيق رسالتها فى خدمة المجتمع ، وتنمية البيئة وتعزيز استفادة المجتمع من الخبرات الأكاديمية فى كافة المجالات، كما أن الجامعة أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال مشاركتها على مستوى واسع فى مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الجمهورية الجديدة فى إدراك الدولة المصرية لمسئوليتها فى دعم فئات المجتمع البسيطة، و ذلك بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتميزة ، ودمج الطلاب فى أنشطة القوافل و تحفيزهم للمشاركة فى الأنشطة المجتمعية.

وقد تضمنت أنشطة القافلة المتكاملة:

في القافلة الطبية تم الكشف على 499 حالة وتم تحويل 82 حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة، وتم الكشف في تخصصات: طب الأطفال طب وجراحة العيون، التوليد وأمراض النسا، الأمراض الجلدية، الأمراض الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، طب المخ والأعصاب، جراحة العظام، الامراض الصدرية، طب الأسنان.

كما تضمنت القافلة البيطرية إجراء الكشف وتقديم العلاج إلى الحيوانات المختلفة أبقار وجاموس - ماعز وأغنام – الدواب - الحيوانات الأليفة - الباطنة والمعدية - الجراحـة.

وفى قافلة التوعية الصحية لكلية التمريض تم تقديم التوعية الصحية الى عدد 133 في موضوعات متعددة تضمنت: الوقاية من أنيميا نقص الحديد، الوقاية من النزلات المعوية، الحوادث المنزلية وإسعافاتها الاولية في حالة حدوثها، الاستخدام الأمن للمضادات الحيوية، الصحة الإنجابية بمشتقاتها، الفحص الذاتي للثدي، الاستخدام الامن للمضادات الحيوية، الاسعافات الأولية، القدم السكري، الإجهاد الحراري.

وفى القافلة الرياضية تم إجراء الاختبارات البدنية والنفسية، وتم تقسيم أطفال القرية وعددهم 193 طفل إلى خمس مجموعات لتطبيق القياسات البدنية والنفسية.

وفى قافلة الإرشاد الزراعي للمزارعين: تم الاجتماع مع الفئات المستهدفة للتخصصات المختلفة لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في القافلة وهم: صغار مربي المجترات والمزارعين، صغار مربي الدواجن وربات المنازل، المهندسين الزراعيين، المرشدين الزراعيين، مديري الجمعيات ومجالس إدارتها، ممثلين عن المجتمع المدني.

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