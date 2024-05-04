حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين بقذائف المدفعية في ‏موقع "بياض بليدا"

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
ومساء أمس الجمعة، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله اللبناني استهدف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وأضافت، أن مقاتلي حزب الله استهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.
كما أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابتها إصابة مباشرة.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معلومات عن سقوط صواريخ في منطقة بيرانيت بالجليل الغربي.