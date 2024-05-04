حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين بقذائف المدفعية في ‏موقع "بياض بليدا"

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ومساء أمس الجمعة، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله اللبناني استهدف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضافت، أن مقاتلي حزب الله استهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.

كما أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية ‏بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابتها إصابة مباشرة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معلومات عن سقوط صواريخ في منطقة بيرانيت بالجليل الغربي.