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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين بقذائف المدفعية في ‏موقع "بياض بليدا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ومساء أمس الجمعة، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله اللبناني استهدف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضافت، أن مقاتلي حزب الله استهدفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية. 

كما أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية ‏بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابتها إصابة مباشرة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معلومات عن سقوط صواريخ في منطقة بيرانيت بالجليل الغربي.

حزب الله اللبناني استهداف جنود إسرائيليين قذائف المدفعية ‏موقع بياض بليدا